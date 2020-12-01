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В октябре объём денежных переводов в Приднестровье составил 12,22 млн долларов

В октябре объём денежных переводов в Приднестровье составил 12,22 млн долларов

В октябре динамика денежных переводов в пользу физических лиц была практически на уровне сентября. Как отмечают в Приднестровском республиканском банке, вторая волна коронавирусной инфекции пока не оказала существенного влияния на этот процесс.

Итак, в октябре в республику через системы быстрых переводов доставили 12,22 млн долл. (-0,04 млн долл., или -0,3%). В сравнении с сентябрём это меньше на 40 тысяч долларов, или на 0,3%, с аналогичным периодом прошлого года – больше почти на 3 млн долл., или на 32%, передает novostipmr.com.

Всего с начала года приднестровским получателям перевели средства в эквиваленте 103,48 млн долл. (+18,49 млн долл., или +21,8% в сравнении с прошлым годом).

Больше всего денег (почти 60%) поступает из стран СНГ, на долю Евросоюза пришлось около 22%. Если говорить о конкретных странах, то в этом списке по-прежнему лидирует Российская Федерация, также в него вошли Израиль, Германия, Италия, США, Украина, Польша, Чехия, Великобритания и Турция.

Общий список стран-перевододателей в октябре включал 89 государств. Если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, то из него ушли 14 стран (Макао, Индонезия, Сингапур и др.) и пришли 15 новых (Малайзия, Афганистан, Перу и др.).

Основной валютой входящих переводов традиционно оставался доллар США.

Исходящие личные переводы в октябре показали рост. Так, из республики было отправлено 3,94 млн долларов. Это на 22,10 тыс. долларов (на 0,6%) больше сентябрьского показателя и почти на миллион (или 30,6%) – аналогичного периода прошлого года. Всего с начала года было переведено 32,46 млн долл. против 26,71 млн долл. годом ранее (+21,5%).

В исходящем денежном потоке также преобладали переводы в страны СНГ: на них пришлось 86,4%, в страны Европейского союза было отправлено 3%.

Чаще всего деньги переводили в Российскую Федерацию (почти 52% от общего объёма личных трансфертов) и Украину (29%). Также в первую десятку стран-переводополучателей вошли Турция, Молдова, Китай, Израиль, Армения, Казахстан, Германия и Грузия.

Географическое распределение исходящих переводов было не таким обширным, как в случае с поступающими в республику средствами, и насчитывало 65 государств против 61 годом ранее. В числе 15 стран, покинувших данный список, значатся Австрия, Австралия, Филиппины и др. Среди 19 государств, пополнивших его, можно отметить Колумбию, Бельгию, Республику Корея и др. Основной валютой перевода средств за пределы республики также выступал доллар США.

В результате всех проведённых транзакций объём трансфертов, поступивших в республику, в отчётном периоде в 3,1 раза превысил исходящий денежный поток.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:05
  • DTV
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