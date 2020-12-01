ВОЗ не рекомендует странам выдавать "иммунные паспорта" для тех, кто выздоровел после COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения считает возможным внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок, заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает издание The Bisness Standart.
"Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами ВОЗ в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации", - отметил Датта.
Он объяснил, что нужно учесть, что использовать технологии нужно согласно законодательной основы того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе, пишет korrespondent.net.
"Мы очень тесно работаем с Европейской Комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", - добавил Датта.
Вакцинирование от коронавируса становится реальностью. Так, 2 декабря Великобритания одобрила прививку от COVID-19 от Pfizer и немецкой BioNTech, в то время как другие компании Moderna и AstraZeneca предоставили положительные данные.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. korrespondent.net