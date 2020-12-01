Dnestr.TV

 
0

В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

ВОЗ не рекомендует странам выдавать "иммунные паспорта" для тех, кто выздоровел после COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения считает возможным внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок, заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает издание The Bisness Standart.

"Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами ВОЗ в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации", - отметил Датта.

Он объяснил, что нужно учесть, что использовать технологии нужно согласно законодательной основы того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе, пишет korrespondent.net.

"Мы очень тесно работаем с Европейской Комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", - добавил Датта.

Вакцинирование от коронавируса становится реальностью. Так, 2 декабря Великобритания одобрила прививку от COVID-19 от Pfizer и немецкой BioNTech, в то время как другие компании Moderna и AstraZeneca предоставили положительные данные.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна