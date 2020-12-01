Dnestr.TV

 
0

Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли почти шестилетнего максимума

Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли почти шестилетнего максимума

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в ноябре 105 пунктов.

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары резко выросли в ноябре, достигнув самого высокого уровня почти за шесть лет. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в ноябре 105,0 пункта, что на 3,9% выше, чем в октябре, и на 6,5% больше аналогичного показателя 2019 года, передает tass.ru

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс продовольственных цен достиг самого высокого значения с 2014 года. Отмечается, что в ноябре наблюдался рост всех субиндексов. Так, индекс цен на растительные масла ФАО за месяц возрос на 14,5% из-за "продолжающегося роста цен на пальмовое масло, связанного с резким сокращением мировых запасов".

Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 2,5% по сравнению с октябрем, на сахар - на 3,3%, а на мясо - на 0,9%. Отмечается, что индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 0,9% и достиг почти 18-месячного максимума.

ФАО также скорректировала прогноз по мировому производству зерновых в 2020 году, понизив его до отметки в 2 742 млн тонн. Отмечается, что данный показатель на 1,3% превышает результат предыдущего года.

В организации также перечислили факторы, которые угрожают мировой продовольственной безопасности, среди них пандемия COVID-19, ураганы в Центральной Америке и наводнения в Африке. "45 стран, в том числе 34 африканские, по-прежнему нуждаются в продовольственной помощи", - указывается в докладе.

tass.ru
  • Сегодня, 13:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна