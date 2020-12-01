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Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Анатолий Чубайс в новой должности спецпредставителя президента не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента", - сказал он.

Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года. Тогда компания называлась "Российская корпорация нанотехнологий". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Новым главой "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей устойчивого развития содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. По оценкам ООН, на их выполнение понадобится от 3,3 до 4,5 трлн долларов в год.
tass.ru
  • Сегодня, 19:21
  • DTV
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