С 27 ноября по 3 декабря на территории республики зарегистрировано 127 заявлений и сообщений о преступлениях. По 87 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период были зарегистрированы один грабёж (раскрыт), 27 краж (11 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и столько же преступлений в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1143 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры и Слободзейского района выявлено по пять таких нарушителей, г. Тирасполь – четыре, Дубоссарского и Рыбницкого районов – по одному.
С 27 ноября по 3 декабря на территории республики зарегистрировано пять пожаров. В Рыбнице в огне погиб пожилой мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
За нарушение правил пожарной безопасности составлено 33 административных протокола. mvdpmr.org