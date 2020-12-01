Депутаты ПСРМ инициируют процедуру аннулирования подписанного правительством Филипа договора, согласно которому 40% территории Республики Молдова были переданы в концессию американской компании.
Об этом заявил социалист Раду Мудряк в ходе брифинга для прессы. ПСРМ требует отменить закон, перекладывающий на плечи граждан долг по "краже миллиарда", пишет noi.md
«В 2017 году ПСРМ пригласила правительство на интересные слушания – передача в концессию 40% территории Республики Молдова компании Frontera Resources International, где были представлены фальшивые отчеты. Это была тайная, непрозрачная процедура. Власти не консультировались ни с одним гражданином Молдовы, все завершилось тайной передачей этой территории. Мы начинаем процедуру аннулирования этой концессии», - заявил Мудряк.
Напомним, что правительство во главе с Павлом Филипом передало американской компании Frontera Resources International эксклюзивные права на разведку и добычу углеводородов (нефть, природный газ) на площади 12 тыс. кв. км на юге Молдовы, что составляет 40% территории страны. Таким образом, правительство предоставило право на разведку на 50 лет в периметре Унгены - Бессарабка. В свою очередь компания Frontera Resources International обязалась вложить 6 миллионов долларов США в первые 5 лет, и еще около 50-100 миллионов долларов - в случае последующего обнаружения и эксплуатации месторождений. noi.md