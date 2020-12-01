В этом году Украина подошла к отопительному сезону с рекордными запасами газа, но треть из них принадлежат иностранцам.
С начала отопительного сезона 2020-2021 годов Украина использовала более 2 млрд куб. м газа из рекордных запасов в 28,44 млрд куб. м., сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
По состоянию на конец ноября запасы составляли 26,3 млрд куб. м, что на 27% больше, чем год назад.
При этом иностранные трейдеры хранят в режиме Таможенный склад 9 млрд куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Из них в short haul режиме накоплено 5,4 млрд куб. м., передает korrespondent.net
Компании-резиденты хранят в режиме Таможенный склад 1 млрд куб. м, что в 4,3 раза меньше, чем в 2019 году.
"Услуги отбора заказывают отечественные компании. Иностранцы в основном продолжают хранить накопленный газ в ожидании благоприятной конъюнктуры рынка. Хотя некоторые из них начали реализацию газа внутри Украины. Однако, если ситуация кардинально не изменится, мы выйдем из отопительного сезона 2020/2021 с достаточно высокими запасами газа в ПХГ, в частности европейских заказчиков", - отметил глава Укртрансгаза Сергей Перелома.