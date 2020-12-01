«Парк Юрского периода» - такое необычное и забавное название придумали для этого проекта его авторы, ну а окончательное имя ему дали сами бендерчане – тематический конкурс был объявлен в конце лета. Большинство проголосовало за наименование «Школьный».
Ещё в августе территория заднего двора Бендерской общеобразовательной школы №9 напоминала окрестности Чернобыля – трава по пояс, деревья, вросшие в железный забор. Такую картину из своих окон раньше наблюдали жители соседних домов. В конце ноября перед ними предстала совершенно иная картина – уютный парк с детскими и спортивными площадками, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Как рассказал заместитель главы госадминистрации по вопросам архитектуры и строительства Андрей Диордиев, программа благоустройства зон отдыха началась в Бендерах два года назад, со строительства сквера «Борисовский». Продолжилась в микрорайоне Ленинский реконструкцией парка Победы.
«В нынешнем году нам удалось построить детскую игровую зону в парке им. Горького. Сейчас открылся сквер «Школьный» в микрорайоне «Пентагон». Ранее здесь находилась школа №9, долгое время она была закрыта. На этом месте располагался заброшенный и неухоженный школьный стадион. Учитывая расположение этого места, было принято решение разбить здесь сквер», - пояснил Андрей Диордиев.
Заместитель главы госадминистрации отметил, что данный проект будет реализован в два этапа. Первый из них - обустройство тихой прогулочной зоны с детскими игровыми элементами - уже завершён. В следующем году будет развиваться его спортивная инфраструктура: запланировано строительство волейбольного поля, площадки для воркаута, установят теннисные столы.
«При декорировании парка была выбрана нестандартная, доисторическая тематика. Два «динозавра» – это оригинальные фотозоны, где родители смогут запечатлеть своих малышей. Говоря об озеленении, были высажены обычные и шаровидные клёны, липы, ивы, дубы и шелковица. Всё это многообразие дополнили кустарники. Деревья высажены уже сформировавшимися, и мы рассчитываем, что в следующем году они наберут силу, а парк обретёт законченный вид», – отметил Андрей Диордиев.
Что касается финансировании, то, по его словам, это комбинация двух источников: республиканский бюджет - программа исполнения наказов избирателей депутата Верховного Совета, и городская программа экологического фонда. В общей сложности было затрачено 800 тысяч рублей. Проект реализован исключительно силами городских служб: он разрабатывался МУП «Центр проектирования, строительства и землеустройства», подрядчиком выступил МУП «Ремонтно-строительное управление», озеленение выполнила МУП «Служба благоустройства и озеленения».
Как известно, залог здоровья ребёнка - крепкий сон, хорошее питание, и, конечно же, движение на свежем воздухе. Вот почему сегодня скверы, парки, детские игровые площадки не утратили свою актуальность, а напротив, их популярность растёт с каждым днём. Но кто лучше расскажет о новой зоне отдыха, чем её большие и маленькие посетители? Пётр Бутенко пришёл сюда с внучкой Аней. Признаётся, что такого парка вся его большая семья ждала давно.
«Этот участок был заброшен и находился в плачевном состоянии, и с тех пор, как закрылась школа, он простаивал без дела. Сейчас здесь – яркая и красивая зона отдыха, где все мы будем с удовольствием отдыхать», – поделился бендерчанин.
Право открыть детскую площадку было предоставлено заместителю главы госадминистрации по вопросам архитектуры и строительства Андрею Диордиеву, а также юным жителям микрорайона.
«Дорогие ребята, теперь вы полноправные хозяева нового сквера. Берегите и храните то, что по наследству перейдёт и вашим детям!» – напутствовал представитель Государственной администрации.