К диалогу Глава Правительства пригласил Вице-премьеров, руководителей некоторых министерств и ведомств, работники которых могут принять участие в программе по льготному кредитованию молодых семей. Напомним, госпрограмма должна была заработать в этом году. Однако средства, рассчитанные на нее, ушли на борьбу с COVID. Поэтому запуск программы планируется на будущий год. Разработанная Правительством совместно с банками программа льготного кредитования, является продолжением программы Президента по обеспечению доступным жильем. В бюджете на нее отведено порядка 15 млн рублей, сообщается на сайте Правительства ПМР.
Чтобы в январе приступить к выдаче кредитов на покупку жилья учителям, врачам и представителям силового блока, Премьер дал ряд поручений доработать механизм. Итоговую концепцию механизма представил зампред Правительства Станислав Касап.
Итак, участником программы льготного кредитования на покупку жилья могут стать молодые семьи (если у них нет детей, то в первые 5 лет после заключения брака, если же дети есть, данные ограничения на них не распространяются). При условии, что хотя бы один из супругов не достиг 35 летнего возраста. Также неполная семья (один родитель и ребенок).
Как работает механизм – заявитель обращается в органы госвласти, где его документы рассматриваются. Далее ему со стороны государства выдается сертификат на госсубсидию в размере 10, 12 или 14 тысяч долларов. Сумма господдержки зависит от наличия детей и их количества. Минимальная сумма в 10 тыс. долларов выдается бездетным семьям. Далее с сертификатом заявитель обращается в банк, где ему рассчитывают сумму кредита.
«После определения параметров кредитования, заявитель ищет квартиру и потом приходит с продавцом квартиры в коммерческий банк. И на этой стадии заключаются следующие документы: соглашение между банком и полномочным органом госвласти и минфином на соответствующее субсидирование, заключение трёхстороннего договора между получателем субсидии и банком на получение кредита и заключение трехстороннего договора между заемщиком, банком и продавцом на продажу. Также заемщиком должен быть внесен взнос в размере не менее 5% от стоимости жилья своими средствами и также государством до 30% субсидии на первый взнос в коммерческий банк», - пояснил Станислав Касап.
Предварительно в приоритетных отраслях были собраны заявки. Их 133. Это врачи, педагоги, военнослужащие, милиционеры.
«Программа приоритетная, особенно для поддержки молодых специалистов. Как вы знаете, система здравоохранения испытывает острую нехватку медицинских работников, мы ощущаем острый дефицит кадров. И в связи с этим данная программа позволит привлечь и закрепить молодых специалистов в наших лечебных учреждениях, что повысит и качество оказания медпомощи населению республики», - отметила министр здравоохранения Кристина Албул.
«Молодым учителям нужно жилье, и мы надеемся, что это задержит в отрасли специалистов. Это хорошая инициатива, которую мы поддерживаем», - выразила мнение глава минпросвещения Алла Николюк.
В поддержку программы по субсидированию жилья молодым семьям выступил и руководитель исполнительного комитета Общеприднестровского народного форма:
«Общественное движение, конечно же, всячески поддерживает предложения Правительства по помощи молодым людям в приобретении жилья. И запрос на помощь государства есть и он очень высок. Уверен, что программа будет наполнена заявками и желающие всегда найдутся».
Сергей Шерстюк также предложил расширить категории представителей системы просвещения работниками вузов. По поручению Премьера вопрос проработают, чтобы данной категорией дополнить список претендентов на льготную ипотеку.
«Вы знаете, что в Приднестровье действует программа Президента по недостроям, которые долгое время стояли в разобранном состоянии. И сейчас эта программа успешно реализуется, но лимит здесь исчерпаем и недостроев на территории республики ограниченное количество. И в данном случае Правительством совместно с банками предлагается реализация полномасштабной ипотечной программы. Вопрос является крайне важным. И мы общаемся с работниками бюджетной сферы и, конечно, большинство молодежи говорит о том, что все шансы остаться в Приднестровье есть только при наличии жилья, при возможности его приобрести. Если такой возможности нет, то молодые люди стараются покинуть республику навсегда или на время, чтобы заработать на жилье», - сказал Александр Мартынов. gov-pmr.org