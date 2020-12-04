Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Эспрессо". По словам экс-президента, это можно сделать "ценой унижения". Порошенко заявил, что Зеленский положит конфликту конец, если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, как это поможет реинтегрировать республики Донбасса в состав Украины, передает ria.ru
"Другого способа для него нет. Ведь за почти два года его президентства обороноспособность страны уничтожена", — утверждает бывший глава государства.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших независимость после госпереворота на Украине в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.