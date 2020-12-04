Dnestr.TV

 
0

Порошенко призвал Зеленского встать на колени перед Путиным

Порошенко призвал Зеленского встать на колени перед Путиным

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Эспрессо". По словам экс-президента, это можно сделать "ценой унижения". Порошенко заявил, что Зеленский положит конфликту конец, если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, как это поможет реинтегрировать республики Донбасса в состав Украины, передает ria.ru

"Другого способа для него нет. Ведь за почти два года его президентства обороноспособность страны уничтожена", — утверждает бывший глава государства.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших независимость после госпереворота на Украине в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

ria.ru
  • Сегодня, 06:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна