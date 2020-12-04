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В Молдове возраст выхода на пенсию для судей будет повышен

В Молдове возраст выхода на пенсию для судей будет повышен

Возраст выхода на пенсию для судей будет повышен. Депутаты РМ приняли во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании проект поправки к закону о статусе судьи.

Проект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста судей как мужчин, так и женщин, поддержали 53 депутата, передает moldpres.md

Так, с 1 июля 2021 года пенсионный возраст для судей установлен на уровне 50 лет и 6 месяцев, который будет постепенно увеличиваться до 63 лет. Каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев.

Также с 1 июля 2021 года для судей устанавливается общий стаж работы не менее 20 лет и 6 месяцев и стаж работы в должности судьи не менее 13 лет, необходимые для получения права на пенсию.

Согласно положениям проекта, размер пенсии будет составлять 5 5% от среднемесячной заработной платы. За каждый полный год работы сверх общего трудового стажа сумма увеличивается на 3 %. Также размер пенсии не сможет превышать 80 % среднемесячной заработной платы.

moldpres.md
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
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