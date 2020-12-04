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В Германии задумали избавиться от фонетического наследия нацистской эры

В Германии задумали избавиться от фонетического наследия нацистской эры

В Германии задумали избавиться от наследия нацистской эры, пересмотрев фонетическую таблицу правописания, введенную сторонниками режима 86 лет назад, и временно заменить ее версией, которую тогдашние власти отменили из-за того, что она была «слишком еврейской». Об этом сообщает The Guardian.

Таблица, в которой каждой букве алфавита присваиваются кодовые слова, чтобы помочь наладить связь и избежать путаницы, особенно в радиопереговорах и телефонных звонках, возникла в конце XIX века. В 1934 году она была адаптирована нацистами, которые очистили ее от всех еврейских имен в рамках стремления режима исключить всех евреев из немецкой жизни, что в конечном итоге привело к холокосту, передает lenta.ru.

Так, используемое для обозначения буквы S имя «Самуэль» (Samuel) было заменено на «Зигфрид» (Siegfried), «Захария» (Zacharias) стало «Цеппелином» (Zeppelin) для буквы Z, а «Давид» (David) было заменено на «Дора» (Dora). Предпочтение отдавалось скандинавским именам вместо еврейских, а там, где подходящих имен не было, например, как в случае буквы N, для обозначения которой изначально использовалось имя «Натан» (Nathan), выбирались объекты или топонимы, например «Нордпол» (Nordpol) — Северный полюс.

Майкл Блюм (Michael Blume), омбудсмен по антисемитизму в земле Баден-Вюртемберг — должность, недавно введенная в 13 землях по всей стране для борьбы с растущими нападениями на евреев в Германии, — ведет кампанию по избавлению от нацистской версии системы. Тот факт, что таблица так долго остается в прежнем виде, сказал Блюм, само по себе является доказательством «глубоко укоренившегося антисемитского и расистского мышления» в Германии.

Блюм выступает за возврат к версии, применяемой до 1934 года, так называемой Веймарской таблице. Президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер (Josef Schuster) заявил, что приветствует инициативу Блюма и что «пора нам освободиться от языка нацистов и его пережитков».

Отмечается, что, когда новости о неизбежных изменениях распространились в социальных сетях, многие комментаторы сказали, что они не знали о нацистском авторстве кодовых слов, которые известны и широко используются в повседневной жизни большинством людей в Германии и рассматриваются как практический метод решения проблем произнесением имен по телефону.
lenta.ru
  • Сегодня, 20:16
  • DTV
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