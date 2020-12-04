Избранный президент РМ выступила с телеобращением к гражданам Молдовы, в котором назвала события в парламенте "узурпацией власти".
Майя Санду выступила в эфире общественного телевидения с обращением к гражданам, пишет sputnik.md.
Избранный президент заявила, что в воскресенье на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор".
Она также сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании 3 декабря.
Назвав действующий состав парламента нелигитимным, Санду заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы. sputnik.md