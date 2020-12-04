Одесский окружной административный суд отменил решение областного совета депутатов о присвоении русскому языку статуса регионального. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил общественный деятель Святослав Литинский.
«В Одесской области (решение областного совета) отменен региональный язык. Вчера соответствующее решение вынес Одесский райсуд. Отныне все ссылки на решение областного совета по внедрению регионального языка бесполезны», ― написал он на своей странице в Facebook.
Как отмечает украинское издание «Общественное», с 2012 года в Одесской области этот статус был у русского языка.
На Украине с июля 2019 года вступил в силу закон о государственном языке, согласно которому за украинским языком закрепляется статус единственного государственного на территории всей страны. Документ также предполагает использование госязыка во всех сферах жизни, пишет iz.ru.
В марте этого года в стране вступил в силу закон «О полном общем среднем образовании». Он позволил сократить обучение на языке национальных меньшинств, в том числе на русском. Приоритет отдан украинскому языку.
Вместе с тем Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». Россия и Венгрия также указывали, что новые законы ущемляют права нацменьшинств.
Несмотря на это, с сентября в украинских школах около 200 тыс. учащихся, которые ранее обучались на русском языке, получают образование на украинском в соответствии с изменениями в законе. iz.ru