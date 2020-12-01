На 27-м совещании Совета министров ОБСЕ под Председательством Албании в ОБСЕ была принята новая Декларация о процессе переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".
Официальные лица 57 государств призвали стороны как можно скорей, в 2021 году, организовать новый раунд переговоров, направленный на достижение результатов подход, передает ipn.md
На совещании, которое состоялось 3-4 декабря, официальные лица 57 стран-участниц ОБСЕ подтвердили значимость переговорного процесса в формате "5+2” как единого диалогового механизма для всеобъемлющего и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта. Стороны были призваны продолжить надлежащее взаимодействие и во время Председательства Швеции в ОБСЕ в следующем году.
Управление по реинтеграции уточняет, что сторонам было также рекомендовано усилить взаимодействие и совместно координировать решение проблем пандемии COVID-19, подчеркнув важность обеспечения постоянной взаимосвязи между двумя берегами Днестра и призвав к конструктивным усилиям для скорейшего восстановления свободного передвижения.
В то же время к сторонам был обращен призыв активизировать диалог и усилия по обеспечению защиты прав человека, а также выступить с новыми совместными инициативами по продвижению мер укрепления доверия на основе прогресса, достигнутого в реализации "пакета Берлин-плюс".
При этом в тексте Декларации подчеркивается необходимость усиления согласованных обязательств, достигнутых по приоритетным вопросам, и обеспечения внедрения всех договоренностей, отраженных в протоколах раундов Римского формата переговоров "5+2” в 2018 году, Венского в 2017 году и Берлинского в 2016 году.
Совет министров ОБСЕ призвал стороны неуклонно продолжать усилия на всех уровнях переговоров для достижения ощутимого прогресса по всем трем элементам повестки дня переговоров: по социально-экономическим вопросам; по общим правовым аспектам, гуманитарным вопросам и вопросам по правам человека; по всестороннему урегулированию конфликта, включая институциональные, политические аспекты и вопросы безопасности. ipn.md