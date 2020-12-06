Dnestr.TV

 
0

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель областного главка МЧС России.

О пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо стало известно около 6:30 утра. По последним данным, огнем охвачены уже четыре тысячи квадратных метров. При этом общая площадь двухэтажного павильона, по сведениям МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров, передает ria.ru

Пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении принимают участие около 200 человек и 66 единиц техники. Объявлен сбор личного состава Новочеркасского, Аксайского и Ростовского пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части. Тушение огня разбили на четыре боевых участка.

На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.







В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
ria.ru
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна