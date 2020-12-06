На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель областного главка МЧС России.
О пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо стало известно около 6:30 утра. По последним данным, огнем охвачены уже четыре тысячи квадратных метров. При этом общая площадь двухэтажного павильона, по сведениям МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров, передает ria.ru
Пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении принимают участие около 200 человек и 66 единиц техники. Объявлен сбор личного состава Новочеркасского, Аксайского и Ростовского пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части. Тушение огня разбили на четыре боевых участка.
На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.