Вечером в субботу в Румынии произошло три за день землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 20.54. Его магнитуда составила 3,4. А очаг находился в уезде Бузэу на глубине 141 километра.
До этого, в 16.33 в уезде Вранча приборы сейсмологов зафиксировали колебания земной коры, магнитуда равнялась 2,7, а в 04.01 в Бузэу был еще один толчок магнитудой 2,2.
Всего в декабре в Румынии зарегистрировали четыре землетрясения, три из которых - накануне. В Молдове толчки, магнитудой около 3, произошедшие в стране-соседке, не ощущаются.