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Начинающие медики будут помогать пациентам
К работе в Кризисном центре при столичном УВД приступили студенты VI курса медфакультета госуниверситета.
Их представил коллективу первый замминистра внутренних дел ПМР Андрей Барабаш, передает пресс-центр МВД ПМР.
С помощью системы "Атлас", опираясь на полученные за время учёбы знания, начинающие медики будут в телефонном режиме помогать пациентам, находящимся на домашнем излечении.
mvdpmr.org
- Сегодня, 10:10
- DTV
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