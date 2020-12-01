Вышла вторая серия комедийного сериала про приключения молодого темнокожего американца про имени Диего в Молдове. Первая серия вышла 24 ноября 2020 года.
В этой серии повествуется как молодой темнокожий американец попал в страну и адаптируется к Молдавским реалиям. Он хотел произвести впечатление на свою бывшую подругу, Диего решил сорваться "на край света" - в нашу страну, в качестве добровольца Корпуса Мира.
Прием не показался Диего ласковым из-за холодной погоды. Зато очень понравились кулинарные изыски молдавской кухни.
В следующей серии Диего пойдет на работу - преподавать английский язык в сельской школе. Темнокожий американец попадает в школу, где приступает к своим обязанностям.