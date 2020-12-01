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Двоих бендерчан удостоили орденов Почета

Двоих бендерчан удостоили орденов Почета

В 2020 году приднестровский народ отметил 30-летие образования республики. Мы продолжаем чествовать тех, кто стоял у истоков ее создания и становления, кто в лихую годину с оружием в руках защищал ее.

Образованию нашего государства предшествовало забастовочное движение трудовых коллективов, тех неравнодушных работников заводов и фабрик, которые вышли на площади приднестровских городов, чтобы выразить свою позицию националистическим решениям политиков из Кишинева, передает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.

Житель села Гиска - Владимир Козаченко, заместитель председателя общественной организации «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья», один из активистов забастовочного движения, борец за независимость нашей республики.

В начале 90-х он руководил организацией защиты и обороны села Гиска, его жителей и объектов народного хозяйства от попыток нападения националистов Молдовы, а также работой по переводу села в административно-территориальное подчинение Бендерского горсовета.

Во время боевых действий 92-го бендерчанин проявил лучшие качества гражданина и патриота, возглавив гисковскую роту народного ополчения. Он умел личным примером увлечь и повести за собой ополченцев.

И сегодня Владимир Козаченко занимает активную жизненную позицию, ведет общественную деятельностью по защите, укреплению и признанию Приднестровской Молдавской Республики.

За проявление гражданской доблести и славы бендерчанина удостоили ордена Почета. Государственную награду ему вручил глава города.

«Спасибо за то, что в сложное время Вы отстаивали мнения и интересы приднестровского народа. Благодаря таким людям как Вы была создана наша республика. Благодарим за то, что во время вооруженной агрессии Республики Молдова вы не побоялись с оружием в руках встать на защиту нашего города и государства», - отметил, обращаясь к Владимиру Пантелеевичу, Роман Иванченко.

Трагические события лета 1992 года навсегда оставили неизгладимый след в сердцах и памяти бендерчан.

Горожане никогда не забудут, как 19 июня в мирные Бендеры со всех направлений вошли вооруженные формирования и техника националистов Республики Молдова. Не по приказу, а по зову сердца бендерчане встали на его защиту. Уже с первых минут на улицах стали появляться первые убитые, а все попытки их убрать пресекались выстрелами молдавских снайперов. При 30-ти градусной жаре это грозило страшной эпидемией.

Но тут, на улицах города стал появляться трактор, к кабине которого был прикреплен, смастеренный от руки белый флаг с красным крестом. За рулем находился Никифор Северин.

Подвергая себя смертельной опасности, скромный герой собирал страшный урожай войны – тела погибших. Более 100 человек он вывез из зоны обстрела и похоронил. Вывозил всех, не разбираясь ни в чинах, ни в принадлежности к той или другой воюющей стороне.

Благодаря самоотверженности Никифора Северина многие из погибших были опознаны и похоронены по христианским традициям. Он не думал о благодарности, не искал почестей и наград, он просто выполнял свой гражданский долг, делал работу, на которую мало кто отваживался.

К сожалению, Никифора Северина уже нет среди живых. Но его сострадание, добросовестное отношение к людскому горю в экстремальной ситуации и личное мужество снискало к нему глубокое уважение горожан и родственников погибших.

Орден Почета из рук главы города приняла внучка бендерчанина Виктория Пестокова.

«Ваш дедушка был достойным гражданином нашей республики, истинным патриотом своего города. Никифор Савович, рискуя жизнью и здоровьем, в непростых условиях с честью исполнял свой долг. Ваш дедушка, безусловно, достоин этой награды. Память о его героическом подвиге навсегда останется в сердцах бендерчан», - подчеркнул Роман Иванченко.

После торжественной церемонии руководство города с защитниками республики возложили цветы на могилу Никифора Северина. Здесь установят памятник бендерчанину.

Двоих бендерчан удостоили орденов Почета

Фото: Виктор Бричак, Артем Белянский
bendery-ga.org
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
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