Что Вы сейчас чувствуете? Этот вопрос постоянно задают психологи и коучи на своих сессиях с клиентами.
Так ли просто на него ответить? Как много разных чувств мы можем в себе осознано отметить? Какие глубинные потребности стоят за нашими чувствами? Нужно ли вообще отвечать на эти вопросы?
В современном мире все чаще можно встретить мнение о важности эмоционального интеллекта (EQ). Ученые установили, что около 80% успеха в личной и социальной сферах зависит от уровня EQ, и лишь 20% - от коэффициента интеллекта. Все наши действия связаны с эмоциями и чувствами, мы постоянно что-то переживаем, но понять природу своих переживаний бывает очень сложно.
Об эмоциональном интеллекте, о чувствах и эмоциях, о наших ключевых потребностях, о которых мы не можем признаться иногда даже сами себе, говорили на тренинге, который прошел в конце ноября в Тирасполе. Для 13 специалистов из Общественной организации «Взаимодействие» и партнерских организаций в целях профилактики эмоционального выгорания сотрудников организовала двухдневный тренинг. Все они работают с пострадавшими от домашнего насилия, нелегальной миграции и с семьями из группы риска необходимы такие встречи.
В числе участников были психологи Центра «Резонанс» из Тирасполя и Центра, дружественного к молодежи из Рыбницы, консультанты Линии Доверия 080099800 по вопросам насилия в семье и Горячей Линии 080099800 по предупреждению торговли людьми и нелегальной миграции, представители организаций «Женские инициативы» (с. Бл. Хутор), «Детство детям» (г. Тирасполь), Фонда «Надежда семье и детям» (Бендеры), а также психолог из Григориополя. Профессиональная деятельность участников тренинга требует постоянной эмоциональной включенности в ситуации, связанные с кризисными состояниями подопечных. Именно поэтому они особенно подвержены феномену «выгорания».
Специфика деятельности социальных работников, психологов, консультантов предъявляет высокие требования не только к уровню профессионализма сотрудников, но и к таким профессионально важным личностным качествам как эмоционально-волевая зрелость и владение навыками саморегуляции. По мнению тренера, гештальт-психолога Елены Гасан, эмоциональный интеллект – это ключ к гармоничным отношениям с самим собой и с окружающими людьми. Понимание собственных эмоций и чувств помогает понимать чувства других людей и налаживать общение.
Участница тренинга из Тирасполя, Кристина, отметила, что «для специалистов, работающих в социальной сфере, умение общаться является ключевым. Также важно своевременно реагировать на стрессовые ситуации, контролировать свои эмоции и понимать эмоции других».
«Очень полезно узнать, как управлять своими эмоциями в личной жизни и профессиональной деятельности. Я буду больше обращать внимания на мимику людей, чтобы понять их истинные чувства. Тема детско-родительских отношений новая для меня. Она тесно связана с проблемами, с которыми сталкиваются наши подопечные. Это последствия того, через что им пришлось пройти в семье», отметила другая участница, Елена.
Взаимоотношения в семье, роль родителей в нашей жизни и их влияние на будущее детей - ещё одна тема, которую обсудили на мероприятии. Практические индивидуальные
задания, работа в парах, обсуждения в группах, рисование, презентации - это те методики, которые применялись в ходе тренинга. Не обошлось без слез, групповой поддержки, общения, и смеха - единственного лекарства без противопоказаний.
А что вы ЧУВСТВУЕТЕ прямо сейчас?
Двухдневный тренинг организован в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.