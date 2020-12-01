В воскресенье, 6 декабря, на площади Великого национального собрания проходит митинг сторонников избранного президента Молдовы Майи Санду, которые требуют проведения досрочных парламентских выборов, пишет point.md.
12:03 В митинге участвует и Дорин Киртоакэ.
12:02 Здание правительства охраняется десятками сотрудниками полиции.
11:48 К протестующим вышла новоизбранный президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что действующий президент держится за власть. "Додон хочет поджечь страну и возродить хаос. Он мстит людям за то, что те не проголосовали за него", - отметила она.
11:39 Вице-спикер парламента Александру Слусарь на митинге раскритиковал законопроекты о налоговой политике, принятые недавно парламентом. Он также призвал людей прийти на протест против правительства Кику 10 декабря.
11:31 Перед протестующими выступил депутат от партии PAS Игорь Гросу, который призвал к досрочным парламентским выборам.
11:27 Митингующие пришли на протест с различными плакатами. На одних написаны названия районов, на других люди выражают свое недовольство молдавскими властями.
11:09 Бульвар Штефана чел Маре частично перекрыт. Движение общественного транспорта перенаправлено.
К зданию правительства стягивают дополнительные наряды полиции.
На территории площади нарисованы знаки и написаны сообщения с призывами к протестующим для того, чтобы они соблюдали дистанцию
Ранее Майя Санду обратилась с экстренным сообщением к жителям Молдовы. Она призвала людей выйти на протест, требуя "остановить попытку узурпации власти". По ее словам, "в условиях чрезвычайно тяжелой ситуации в стране в парламенте создана коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей".
Майя Санду объявила, что в воскресенье будет проведен "Совет с гражданами".
Всех участников протеста призывают соблюдать меры предосторожности в период пандемии.
Полиция будет обеспечивать общественный порядок на сегодняшнем протесте в Кишиневе.
«Протест должен проходить мирно. Организаторы обязаны проводить демонстрации в установленном месте. Участники обязаны соблюдать закон. Оружие запрещено. Ношение масок обязательно. Несколько улиц будет перекрыто», — заявил заместитель главы ГИП Марин Максиан.
Он также отметил, что присутствие лиц старше 63 лет на митинге запрещено. Ношение масок и соблюдение дистанции являются обязательными.