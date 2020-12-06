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США признали уроженцев Южных Курил японцами

США признали уроженцев Южных Курил японцами

США уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. На них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился и они снова получили право участвовать в программе, пишет ria.ru.

Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются главным препятствием для подписания мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны.

Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В МИД РФ прокомментировали требования Госдепа по оформлению грин-карт для уроженцев Курил

Государственный департамент США, требуя от россиян, живущих на Курилах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальном Telegram-канале МИД РФ.

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм, - подчеркнули в министерстве. - Знайте свои границы и "красные линии", передает ТАСС.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепа, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.
  • Вчера, 17:48
  • DTV
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