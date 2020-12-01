Труба диаметром 30 мм была закопана под землей на глубине около одного метра, всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга, идущего к украинско-молдавской границы.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда на государственной границе с Молдовой обнаружили подземные коммуникации, которые могли использоваться для противоправной деятельности, в частности для нелегальной транспортировки спирта, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники совместно с представителями СБУ обнаружили подпольный пластиковый трубопровод. Труба диаметром 30 мм была закопана под землей на глубине около одного метра. Всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга, идущего к украинско-молдавской границы, сообщает korrespondent.net.
"Практика выявления похожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, как правило, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в том числе спирта, из трубы ощутимо не было. Мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях, пока правоохранители выясняют", - говорится в сообщении Госпрогранслужбы.
Коммуникация была проложена от заброшенной постройки на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) - Басарабяска (Молдова). О находке сообщили молдавским коллегам.