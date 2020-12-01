Организованный по призыву избранного президента Майи Санду протест утвердил Резолюцию, завершив ее предупреждением властям.
Согласно Резолюции, протестующие требуют срочной отставки правительства Иона Кику, организации досрочных парламентских выборов, аннулирования принятых коалицией Додона-Шора 3-4 декабря законов, передает omg.md
"В случае, если правление Додона-Шора немедленно не предпримет действий, необходимых для реализации наших законных требований, оставляем за собой право предпринять все необходимые законные и легитимные конституционные действия, соответствующие международным нормам для противодействия узурпации государственной власти", - отмечается в Резолюции.
Завершая длившийся два с половиной часа митинг, один из лидеров партии PAS Игорь Гросу объявил, что "этот протест был последним предупреждением".
Согласно данным полиции, в митинге протеста участвовали не более 5 тысяч человек. Организаторы настаивают на цифре, превышающей данные полиции в 4 раза.