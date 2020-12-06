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Стало известно, кто установил загадочный монолит в пустыне Юты

Стало известно, кто установил загадочный монолит в пустыне Юты

Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

"Если под "вы" подразумеваете нас, то да", — ответила арт-группа в комментариях под одним из постов на вопрос, является ли она автором обелиска, передает ria.ru

Также The Most Famous Artist опубликовала в Instagram две фотографии, на которых мужчина работает над созданием обелиска. "Вы хотите сказать, что это были не инопланетяне?" — написала арт-группа.

Кроме того, на своем сайте арт-группа заявила, что может продать появившийся в Юте монолит за 45 тысяч долларов. Доставка, как утверждает The Most Famous Artist, займет четыре-шесть недель.

Стало известно, кто установил загадочный монолит в пустыне Юты

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена неизвестной стороной". В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. На этой неделе стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы.

ria.ru
  • Вчера, 18:04
  • DTV
  • Просмотров: 46
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