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Первую рекламу из космоса в рамках эксперимента "Созвездие" будут показывать год

Первую рекламу из космоса в рамках эксперимента "Созвездие" будут показывать год

Первый контракт на рекламу из космоса в рамках эксперимента "Созвездие" будет подразумевать размещение логотипа на орбите в течение года. Об этом сообщили ТАСС в компании Avant Space в понедельник.

"Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, подразумевающего размещение на орбите на целый год", - отметили в компании.

Стоимость показа логотипа с помощью специальных спутников составит $10 млн. "Далее сумма показа будет около $1 млн в месяц", - пояснили в компании.

Эта инвестиция, добавили в Avant Space, покроет стоимость самих спутников, которых минимум нужно 20, и их выведение на орбиту. За месяц бренд будет показан в 130 крупнейших городах планеты с общим населением около 1 млрд человек.

В феврале директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил ТАСС, что первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. По его словам, управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие".

В сентябре в Avant Space сообщили ТАСС об успешных испытаниях в стратосфере блока лазеров для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса. В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов, поскольку лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты.
tass.ru
  • Сегодня, 07:39
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