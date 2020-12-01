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Украина и Турция обсуждают возможность совместного изготовления ракетоносителей - Уруский

Украина и Турция обсуждают возможность совместного изготовления ракетоносителей - Уруский

Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина работает в международном проекте "Антарес", а именно, поставляет первые ступени для американских ракет-носителей, пишет unian.net.

"Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе беседуем с Турецкой Республикой, о возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем", - сказал Уруский.

Вице-премьер отметил, что Украина должна найти свое место в международном распределении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

unian.net
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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