В ходе заседания Оперативного штаба Руслан Мова доложил Президенту о вчерашнем инциденте в РКБ. В одном из корпусов карантинного госпиталя из-за перегрузки внутренней электросети произошло короткое замыкание, в результате чего в течение часа отсутствовало электричество. Наиболее опасной ситуация была для пациентов, находящихся в палате интенсивной терапии, – они подключены к кислородным концентраторам. Медперсонал сработал оперативно, обеспечив безопасность больных, констатировал Руслан Мова. Он проинформировал о запланированной на сегодня работе по определению уровня потребляемой медоборудованием энергии, мощности электропроводки, возможности использования автономного генератора в качестве источника бесперебойного электроснабжения, передает пресс-служба главы государства.
Говорили сегодня и о результатах проведенных по поручению Президента служебных проверок в коронавирусном госпитале на базе Республиканской клинической больницы. По словам Министра здравоохранения, выявлен ряд нарушений, среди которых размещение кислородных баллонов в коридорах медучреждения, самостоятельное измерение больными температуры, отсутствие во многих картах указания сопутствующих заболеваний, скудное описание состояния пациентов и проводимого лечения, отсутствие кварцевых ламп на выходе из «грязных» зон и другое. Виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. На ликвидацию нарушений отведено десять дней. Вадим Красносельский обозначил также, что в его адрес поступают жалобы на состояние уборных в РКБ и качество питания. Эти факты также подлежат проверке.
Глава государства спрашивал об обеспеченности инфекционных госпиталей препаратами витаминной группы, а также о выводах приднестровских специалистов об эффективности их использования в процессе лечения коронавирусных пациентов. Развернутый доклад будет подготовлен к следующему заседанию Оперштаба.
Говорили сегодня и о стартовавшей в Приднестровье практике лечения бессимптомных носителей COVID-19 на дому. По словам Кристины Албул, этот способ предпочли 322 человека. Продолжается совершенствование нового механизма. Сегодня состоится онлайн-конференция с участием представителей Агропромбанка и волонтерского движения. Будут обсуждать возможность дистанционной оплаты покупок, которые волонтеры будут осуществлять по запросу находящихся на домашней изоляции граждан. Отмечено также, что добровольцам выдадут специальные удостоверения участников волонтерского движения. Предложено обеспечить им бесплатный проезд в общественном транспорте. Для координационной работы задействовано порядка восьми десятков старшекурсников медицинского факультета ПГУ. При необходимости возможно привлечение к работе и старшекурсников медколледжей, отметил Вадим Красносельский. Будущие врачи на данный момент являются сотрудниками Кризисных центров. Для специалистов там постоянно проводят обучающие занятия. Президент дал в целом высокую оценку работе центров, отметив их важную роль в борьбе с пандемией коронавируса.
Главу государства проинформировали о выявлении очага заболевания в Республиканском специализированном доме ребенка (Тирасполь): восемь заболевших сотрудников и трое детей. Принято решение организовать филиал госпиталя на базе учреждения.
Обсуждали сегодня и предстоящие новогодние праздники – их проведение в условиях пандемии. Президент подчеркнул, что массовых мероприятий в населенных пунктах организовано не будет. Тем не менее, праздничная атмосфера должна быть создана, отметил Вадим Красносельский: улицы и площади уже украшают. В новогоднюю ночь и последующие дни каникул допустима организация пунктов общественного питания на открытом воздухе. Что касается корпоративов: решением Оперштаба их проведение запрещено. Не будет в этом году и детских утренников в учреждениях культуры. Разрешенный максимум – праздничные мероприятия для отдельных классов начальной школы и детсадовских групп (без участия родителей, аниматоров и иных лиц). «Прогулки на свежем воздухе и проведение самого семейного по своей сути праздника в узком семейном кругу – таким будет безопасный Новый 2021 год», – отметил Вадим Красносельский. president.gospmr.org