Премьер-министр РМ Ион Кику заявил, что досрочные выборы состоятся в начале 2021 года, сразу после утверждения бюджетно-налоговых проектов.
По словам премьера, Майя Санду, Игорь Додон и депутаты должны встретиться и определить, когда именно они состоятся, передает point.md ссылаясь на stiri.md
"Я думаю, что каждый гражданин осознает, что сразу после второго тура выборов президента, Молдова, благодаря своим политикам, вступила в следующую избирательную кампанию. Все политики уже готовятся к досрочным парламентским выборам, они, конечно же, состоятся в следующем году.
Избранный президент, действующий президент и председатели партий должны встретиться, обсудить и решить, когда проводить эти выборы.
У правительства на данном этапе есть моральный долг перед обществом - продвигать бюджетно-фискальные проекты, в противном случае, начиная с февраля, в стране будут сложности по выплате зарплат и пенсий'', - сказал Кику.