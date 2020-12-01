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Кику: Досрочные выборы состоятся в следующем году

Кику: Досрочные выборы состоятся в следующем году

Премьер-министр РМ Ион Кику заявил, что досрочные выборы состоятся в начале 2021 года, сразу после утверждения бюджетно-налоговых проектов.

По словам премьера, Майя Санду, Игорь Додон и депутаты должны встретиться и определить, когда именно они состоятся, передает point.md ссылаясь на stiri.md

"Я думаю, что каждый гражданин осознает, что сразу после второго тура выборов президента, Молдова, благодаря своим политикам, вступила в следующую избирательную кампанию. Все политики уже готовятся к досрочным парламентским выборам, они, конечно же, состоятся в следующем году.

Избранный президент, действующий президент и председатели партий должны встретиться, обсудить и решить, когда проводить эти выборы.

У правительства на данном этапе есть моральный долг перед обществом - продвигать бюджетно-фискальные проекты, в противном случае, начиная с февраля, в стране будут сложности по выплате зарплат и пенсий'', - сказал Кику.

point.md
  • Сегодня, 11:09
  • DTV
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