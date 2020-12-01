Насилие над женщинами и насилие в семье – это тяжкие нарушения прав человека, о которых обычно молчат. 73% женщин в Республике Молдова хоть раз в жизни страдали от психологического, физического или сексуального насилия. В период пандемии COVID-19 ситуация усугубилась.
В этой связи Центр по правам женщин (ЦПЖ) в Молдове при поддержке правительства Швеции запускает социальную кампанию по предотвращению и пресечению насилия над женщинами и домашнего насилия. Цель кампании – повысить всеобщую осведомленность о серьезности проблемы, призвать близких людей жертв насилия оказать им поддержку, а самих жертв – обращаться за помощью.
В первые девять месяцев текущего года в ЦПЖ РМ обратились за юридической, психологической и социальной помощью 533 женщины по сравнению с 369 женщинами, которые воспользовались услугами центра за аналогичный период прошлого года. Только в мае, в период карантина, была зафиксирована рекордная цифра в 79 случаев оказания помощи – вдвое больше среднего ежемесячного показателя.
Учитывая эту тревожную тенденцию, в рамках своей кампании Центр проведет ряд мероприятий по информированию и повышению осведомленности, чтобы извлечь вопрос насилия из-под покрова стыда и молчания.