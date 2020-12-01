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Купить лекарства, не выходя из дома

Купить лекарства, не выходя из дома

Лекарственные препараты и другие товары, которые продаются в аптеках, теперь можно будет дистанционно не только заказать, но и получить с доставкой на дом. Такой нормой предлагается дополнить закон «О фармацевтической деятельности в ПМР». На заседании Комитета по социальной политике законодательную инициативу представила министр здравоохранения.

«Сейчас, во время пандемии, это достаточно актуальный вопрос. С учетом того, что часть пациентов не может выехать из дома, так как находится на самоизоляции, доставка лекарственных препаратов, в которых нуждаются наши пациенты, дистанционным образом сейчас действительно необходима. И законом пока такая практика не предусмотрена», – пояснила министр здравоохранения Кристина Албул.

Законодательная инициатива, что называется, родилась снизу. Этому способствовали в первую очередь пандемия и связанные с ней карантинные меры. Фармацевтические организации уже начали предоставлять данную услугу и дистанционно реализуют лекарственные средства. Подключились волонтеры, которые помогают пожилым людям, закупая для них необходимые медикаменты. Депутаты профильного комитета согласны с тем, что возможность продавать лекарства дистанционно необходимо закрепить в законе, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«В законе пока не прописан механизм, потому что мы не сталкивались с такими ситуациями раньше. Теперь правительству предлагается дать право утвердить положение, в соответствии с которым будет прописан четкий механизм доставки и налогообложения. В данном случае должны быть предоставлены чеки гражданину при дистанционной реализации лекарств и иных средств, которые есть в фармацевтических организациях. Я думаю, что инициатива назрела, потому что практика требует, чтобы мы урегулировали эту ситуацию законодательно», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.

Порядок ведения торговли лекарствами дистанционно, а также правила доставки медикаментов гражданам будут разработаны Минздравом. Комитет одобрил предложенный законопроект и будет рекомендовать Верховному Совету принять его на ближайшем пленарном заседании сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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