Распространение птичьего гриппа во время пандемии коронавируса может стать серьезной биологической угрозой, рассказал URA.RU вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
По его словам, главная опасность птичьего гриппа заключается в том, что это крайне тяжелое заболевание. Поэтому нельзя допустить того, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку, передает ria.ru
"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", — пояснил он.
Единственным способом борьбы с вирусом является уничтожение болеющих птиц.
Чепурнов отметил, что опасность распространения птичьего гриппа еще остается. Человек, по словам специалиста, может подхватить инфекцию от птицы — в этом случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода высока.
"Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем", — объяснил вирусолог.
Он предупредил, что в условиях коронавируса угроза птичьего гриппа является серьезной вещью, которая может создать большую нагрузку.
"Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза. Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет", — заключил вирусолог, добавив, что неизвестно, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится.
Ранее австралийские ученые предупредили, что пандемия COVID-19 может привести с вспышке кори. Это связано с тем, что из-за коронавируса была приостановлена вакцинация детей. Так, по данным ВОЗ, ее попустили уже 94 миллиона детей.
В ноябре сообщалось о птичьем гриппе в Бельгии и Норвегии. Также вспышку этой инфекции зафиксировали на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании — более 30 тысяч птиц пришлось забить. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире. ria.ru