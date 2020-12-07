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Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID

Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID

Распространение птичьего гриппа во время пандемии коронавируса может стать серьезной биологической угрозой, рассказал URA.RU вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

По его словам, главная опасность птичьего гриппа заключается в том, что это крайне тяжелое заболевание. Поэтому нельзя допустить того, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку, передает ria.ru

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", — пояснил он.

Единственным способом борьбы с вирусом является уничтожение болеющих птиц.

Чепурнов отметил, что опасность распространения птичьего гриппа еще остается. Человек, по словам специалиста, может подхватить инфекцию от птицы — в этом случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода высока.

"Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем", — объяснил вирусолог.

Он предупредил, что в условиях коронавируса угроза птичьего гриппа является серьезной вещью, которая может создать большую нагрузку.

"Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза. Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет", — заключил вирусолог, добавив, что неизвестно, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится.

Ранее австралийские ученые предупредили, что пандемия COVID-19 может привести с вспышке кори. Это связано с тем, что из-за коронавируса была приостановлена вакцинация детей. Так, по данным ВОЗ, ее попустили уже 94 миллиона детей.

В ноябре сообщалось о птичьем гриппе в Бельгии и Норвегии. Также вспышку этой инфекции зафиксировали на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании — более 30 тысяч птиц пришлось забить. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире.
ria.ru
  • Вчера, 21:26
  • DTV
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