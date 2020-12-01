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Минздрав готовит механизм бесплатного приема детей узкими специалистами в частных клиниках

Минздрав готовит механизм бесплатного приема детей узкими специалистами в частных клиниках

Премьер-министр Александр Мартынов ранее обозначил проблему нехватки узких специалистов детской медицины в государственных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Один из прорабатываемых вариантов – покупка услуг за счет государства. Тему обсудили на площадке Правительства.

«Есть готовность к тому, чтобы сделать шаг в этом направлении. Существует перечень врачей детской направленности, и их нет в государственных учреждениях здравоохранения. На повестке дня стоит вопрос покупки таких услуг со стороны государства. То есть сделать так, чтобы для родителей этих детей медицинские услуги, допустим, невролога и остальных категорий востребованных специалистов, были бесплатными», – отметил в начале рабочего совещания Глава Правительства.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в государственных медучреждениях отсутствуют эндокринолог, невролог, офтальмолог, аллерголог, ЛОР, хирург-ортопед. Министерство здравоохранения, по словам его руководителя Кристины Албул, собирает информацию, сколько приемов в этом и прошлом году провели указанные единичные специалисты. После этого аналитику вместе с предлагаемой суммой затрат из госбюджета представят в Правительство.

Механизм обращения в частные клиники к детским врачам узкой направленности подлежит более детальной проработке. Минздрав совместно с врачами государственных и негосударственных ЛПУ, представителями общественности подготовят концепт, который вынесут на рассмотрение в Правительство.

«Цель заключается в том, чтобы снять финансовую нагрузку с родителей маленьких детей. Не их вина, что в системе госучреждений нет таких специалистов», – подчеркнул Александр Мартынов.

Параллельно с этим минздрав вместе с приднестровскими частными медцентрами обсуждает варианты подготовки медиков узкой направленности. Помимо того, что государство готово взять на себя расходы по оплате повышения квалификации, специалистам предложат участие в ипотечной программе (планируемой к запуску со следующего года). Главное, как считает Премьер, мотивировать врачей трудиться на Родине.
gov-pmr.org
  • Вчера, 21:30
  • DTV
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