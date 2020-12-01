Избранный президент Молдовы Майя Санду назвала имена четырех человек, которые войдут в президентскую команду. Она уточнила, что на данный момент не может назвать имена других людей, поскольку все еще ведет с ними переговоры.
Среди четырех имен - бывший министр образования правительства Санду Лилиана Николаеску-Онофрей. Советник PAS Серджиу Тофилат будет советником в области энергетики, журналист Анжела Брашовяну - советником по вопросам культуры, а Анжела Друцэ - советником по связям с диаспорой. Об этом Санду заявила в рамках программы În Profunzime на ProTV, пишет agora.md
Напоминаем, что на первой пресс-конференции после президентских выборов 15 ноября Майя Санду объявила первые имена людей, которые будут в ее команде. Это бывшие министры здравоохранения и юстиции правительства Санду Алла Немеренко и Олеся Стамате.