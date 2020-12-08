Загадочная болезнь, поразившая несколько сотен жителей города Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, заявил Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари.
Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Заболевание привело к смерти одного человека, общее число заразившихся, по словам собеседника агентства, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни — головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку, передает ria.ru
Как отметил Рой, власти подозревают, что к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.
По его словам, в штате все еще пытаются установить причину заболевания. Заразившиеся прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19.
"До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших. — Прим. ред.) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что районы с зарегистрированными случаями болезни находятся в "психологическом кризисе", власти пытаются справиться с паникой среди населения с помощью "эффективной коммуникации".
По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.