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Adidas и Meissen изготовили уникальные кроссовки для аукциона Sotheby's

Adidas и Meissen изготовили уникальные кроссовки для аукциона Sotheby's

Adidas и известный производитель мейсенского фарфора вместе создали уникальное изделие: пару кроссовок из кожи и фарфора. Теперь «фарфоровые кроссовки ZX8000» выставят на аукцион.

За пару кожано-фарфоровых кроссовок можно будет выручить до миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. По крайней мере, аукционный дом заявил на своем сайте диапазон цен от 1 до 1 миллиона долларов, передает nasha-germania.com.

Ставки на единичный предмет могут быть поданы в период с 7 по 16 декабря, объявил аукционный дом Sotheby's во вторник.

Обувь изготовлена ​​из кожи, расписанной вручную, с фарфоровой насадкой. Выручка от аукциона пойдет в Бруклинский музей в Нью-Йорке. Еще неизвестно, действительно ли обувь достигнет предела ставки в один миллион.

Необычные кроссовки в время от времени попадают в заголовки об аукционах с высокими ценами. Летом, например, пара белых кроссовок, которые соучредитель компании по производству спортивных товаров Nike изготовил вручную около 50 лет назад, была продана с аукциона за 162 500 долларов.

Незадолго до этого пара кроссовок от легенды баскетбола Майкла Джордана принесла 560 000 долларов.
nasha-germania.com
  • Сегодня, 08:11
  • DTV
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