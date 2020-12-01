Dnestr.TV

 
0

США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму

США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму

Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, сумма поставок составила $510 млн

Соединенные Штаты в рамках программы зарубежных военных поставок продали Украине в 2020 финансовом году продукцию на сумму $510 млн, что стало самым крупным показателем за все время. Об этом свидетельствуют сведения, содержащиеся в обнародованном в понедельник докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет ТАСС.

Согласно его информации, показатель для Украины в 2020 году составил $510,5 млн по сравнению с $272,4 млн в 2019-м, $250,7 млн в 2018-м, $207,7 млн в 2017-м и $226,5 млн в 2016-м. За все предыдущие годы, как отмечается в докладе, общая стоимость поставок вооружений Киеву составила $179,2 млн. Данные в документе приводятся для всех стран начиная с 1950 года.

Кроме того, как отмечается в докладе, в 2020 году США поставили военную продукцию Литве на сумму $136,5 млн, Грузии - $62,8 млн, Латвии - $38,1 млн, Молдавии - $11,5 млн, Туркмении - $1,3 млн, Казахстану - $1 млн, Эстонии - $610 тыс., Азербайджану - $509 тыс., Армении - $2 тыс.

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности входит в структуру Пентагона и отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

tass.ru
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна