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Водой начнут торговать по примеру нефти и золота

Водой начнут торговать по примеру нефти и золота

На американской бирже на текущей неделе начнут торговать фьючерсами на воду по примеру сделок по контрактам на нефть и золото. Об этом говорится в документах Группы Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.).

Впервые о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре 2020 года на фоне лесных пожаров, бушевавших на западном побережье США. С помощью таких контрактов американские фермеры, хедж-фонды и муниципалитеты смогут обезопасить себя от риска роста цен на воду из-за ее дефицита, пишет Bloomberg.

«Изменения климата, засухи, рост численности населения и выбросы в атмосферу, вероятно, на многие годы сделают дефицит воды и рост цен на этот ресурс важнейшей темой», — констатировал управляющий директор и аналитик RBC Capital Markets Дин Дрей (Deane Dray), передает lenta.ru.

Как пояснили в CME, в настоящее время около двух миллиардов человек на Земле живут в странах, которые уже столкнулись с проблемой нехватки воды. Почти две трети населения планеты могут столкнуться с дефицитом ресурса уже через четыре года.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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