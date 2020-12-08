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15 ДТП за минувшие сутки произошло в республике из-за гололедицы

15 ДТП за минувшие сутки произошло в республике из-за гололедицы

7 декабря в республике произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Из них 10 аварий в Тирасполе, по 2 – в Бендерах и Слободзее, одно ДТП произошло в Парканах. Все дорожно-транспортные происшествия механические, пострадавших нет. Основная причина аварий – водители не справились с управлением на скользкой дороге, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.

Так, в столице на перекрестке улицы 9 Января и переулка Чкалова примерно в 21:30 29-летний тираспольчанин, управляя автомобилем Kia, при повороте налево совершил наезд на железобетонную электроопору. Прибывшим на место инспекторам ГАИ водитель пояснил: на скользкой дороге иномарку занесло.

Ещё два аналогичных происшествия были зарегистрированы вчера в Тирасполе на перекрёстке улиц Одесская и Краснодонская, а также по улице Карла Либкнехта.

Ещё одна причина ДТП – резкие манёвры и несоблюдение дистанции. При поворотах и обгоне автомобили на скользкой дороге заносило, водители совершали столкновение с другими транспортными средствами.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (во вторник в течение дня на дорогах ожидается образование гололёда. Ледяное покрытие сохранится и в последующую ночь) Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и острожными на дорогах.

Рекомендации водителям:

не забывайте о том, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;
не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной. Будьте сосредоточены на дороге;
избегайте резких маневрирований и обгонов, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

Рекомендации пешеходам:

переходить улицы необходимо в установленных для этого местах. Переходя дорогу, убедитесь, что транспортное средство вас пропускает;
не забывайте о том, что управляемость транспортным средством при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;
не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством; не выходите резко из-за стоящего транспорта;
в темное время суток или при недостаточной видимости надевайте одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметным водителю.
В случае возникновения ЧС обращайтесь в службу спасения по единому номеру 101.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
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