Игорь Додон подписал законы, содержащие положения об отмене решения о передаче посольству США участка земли под бывшим Республиканским стадионом, а также о переходе СИБ под контроль парламента, передает sputnik.md.
Сегодня эти законодательные акты были опубликованы в Monitorul Oficial и вступили в силу.
Конституционный суд РМ приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, по которому структуру вернули под контроль парламента. Решение принято на заседании инстанции в понедельник.
"Конституционный суд объявил решение № 137, согласно которому поставил приостановить действие Закона № 218 от 3 декабря 2020 года. Данным законом парламент исключил из полномочий президента Молдовы возможность координировать работу Службы информации и безопасности, назначать руководство структуры, установив, что деятельность СИБ попадет под контроль законодательного органа", — сказано в заявлении КС.
Решение КС основано на обращении депутата PAS Сергея Литвиненко.
Закон по стадиону также был обжалован в Конституционном суде РМ по запросу депутатов "Платформы DA", однако вердикт инстанции пока не вынесен.