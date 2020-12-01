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Новая структура Верховного Совета VII созыва

Новая структура Верховного Совета VII созыва

В VII созыве будут работать 5 комитетов и 3 постоянные парламентские комиссии. Постановление об их утверждении сегодня было принято депутатами на первом пленарном заседании. Напомним, в VI созыве действовали 8 комитетов. Из-за сокращения количества депутатов было принято решение сократить и количество рабочих органов парламента, пишет пресс-служба ВС ПМР.

Итак, в VII созыве будут действовать:

– Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, председателем избран Виктор Гузун, в комитет вошли В. Кравчук, Д. Огирчук, В. Левицкий, А. Межинский, Ю. Кучеренко, П. Шкильнюк;

– Комитет по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан, председателем избрана Галина Антюфеева, в комитет вошли О. Петрик, В. Бабчинецкий, Е. Гушан, В. Липский, С. Степанов;

– Комитет по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства, председателем избран Сергей Чебан, в комитет вошли И. Тюряева, Я. Галак, В. Куницкий, В. Матвейчук, В. Пелин;

– Комитет по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам, председателем избран Олег Леонтьев, в комитет вошли А. Онуфриенко, О. Баев, Б. Герман, И. Неделков, С. Писаренко, И. Ярыч;

– Комитет по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике, председателем избран Игорь Буга, в комитет вошли Григорий Дьяченко, Андрей Сафонов, Руслан Гареев, Олег Василатий и Павел Шинкарюк.

На следующем пленарном заседании будут выбраны заместители глав парламентских комитетов.

В Верховном Совете, согласно регламенту, действуют 3 постоянные комиссии. Сегодня на пленарном заседании также были избраны их руководители.

Комиссию по внешней политике и международным связям возглавила Галина Антюфеева (члены комиссии А. Сафонов, В. Гузун, С. Чебан, О. Леонтьев, В. Кравчук, В. Левицкий, И. Буга, Г. Дьяченко, О. Петрик).

Комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике возглавил Григорий Дьяченко (члены комиссии И. Тюряева, А. Онуфриенко, В. Матвейчук).

Счетная комиссия – председатель Руслан Гареев, член комиссии В. Кравчук.
vspmr.org
  • Сегодня, 19:22
  • DTV
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