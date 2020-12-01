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Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон «О полиции». Проект закона, как подчеркивается в пояснительной записке, был разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан, сообщает duma.gov.ru.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер», — сказано в документе.

Так, в частности, законопроектом прописывается норма, в соответствии с которой «сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Также законодательство предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления.

«Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», — подчеркивается в законопроекте.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — отмечают авторы инициативы.
duma.gov.ru
  • Сегодня, 19:33
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