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«ЖИЗНЬ — НЕ МЕЛОЧЬ»: собирай монетки — дари улыбки детям

«ЖИЗНЬ — НЕ МЕЛОЧЬ»: собирай монетки — дари улыбки детям

С 10 по 20 декабря 2020 года в Кишиневе пройдет благотворительная акция «Жизнь не мелочь». Её цель — небольшими усилиями многих людей собрать средства на покупку новогодних подарков пациентам детских отделений Института онкологии Молдовы.

Стать участником акции очень просто: надо всего лишь собрать монетки, залежавшиеся в карманах и кошельках, в сумках или шкафчиках, и принести их по одному из трех адресов, в которых установлены боксы для сбора монет.
· Организатор мероприятия: Благотворительный магазин «Mesto».
· Бенефициар акции: Общественная организация «Viața fără leucemie».
· Партнеры акции: Showroom «Julia Allert», представительство «Greenway» в Молдове и компания «Tromigou».

«На протяжении восьми лет акцию «Жизнь — не мелочь» проводили наши друзья из организации «Salvați Viața». Эта акция узнаваема, она объединяет тысячи людей. С этого года мероприятие организует благотворительный магазин «Mesto». Поскольку акция пройдет в канун зимних праздников — время чудес и сбывшихся желаний, мы предлагаем собрать средства на новогодние подарки детям с онкозаболеваниями. Сейчас им особенно нужна вера в то, что чудеса случаются, а заветные желания — сбываются. Ведь все ресурсы семей, в которых болеют детки, уходят на лечение… Но мы уверены, что классные подарки под елочку обязательно поднимут дух, оптимизм, настроение и будут иметь волшебную, даже целительную силу для этих детей! Эта акция также напомнит нам о ценности маленьких поступков и силе добрых намерений», — говорит Инга Бостан, администратор магазина «Mesto».

Собранные монеты будут переданы Ассоциации «Viața fără leucemie» - ассоциация родителей, чьи дети прошли через трудности лечения онкозаболеваний. Организация приобретет подарки, о которых мечтают маленькие пациенты детских онкологических отделений.

«Примерно 40 ребят проведут в этом году зимние праздники в больничных стенах. Конечно, их самое заветное желание — быть здоровыми и вернуться домой! Но каждый из них мечтает об особенном подарке от Деда Мороза. Мы надеемся, что в рамках акции «Жизнь — не мелочь» все новогодние мечты наших подопечных деток удастся исполнить», - говорит Наталья Вылку-Бажурян, председатель Ассоциации «Viața fără leucemie».

МОНЕТЫ МОЖНО ПРИНОСИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ В КИШИНЕВЕ:

· ул. А.Руссо 15, понедельник-суббота — 10:00-19:00 (воскресенье — до 16.00)

(Благотворительный магазин «MESTO»)

· ул. М. Эминеску 39, ежедневно с 10:00 до 20:00 (Showroom «JULIA ALLERT»)

· ул. А.Куза-Водэ 1/4, вторник-воскресенье - 12:00 -19:00 (понедельник – выходной)

(Представительство «GREENWAY» в Молдове)

А чтобы было веселее, можно скооперироваться с одноклассниками, друзьями или коллегами: монеток соберется много, а значит, и пользы от них будет больше. Поэтому:

· расскажите друзьям и знакомым об акции,

· поставьте боксы/банки/коробки для сбора монет у себя в офисе, в спортивной секции, в классе,

· собирайте монетки и приносите их в пункты приёма.

*Для коллективных сборов монет организаторы предоставляют промо-материалы и боксы.

Дополнительная информация по телефону: /+373/ 688 05 758
  • Сегодня, 08:09
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