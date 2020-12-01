С 10 по 20 декабря 2020 года в Кишиневе пройдет благотворительная акция «Жизнь не мелочь». Её цель — небольшими усилиями многих людей собрать средства на покупку новогодних подарков пациентам детских отделений Института онкологии Молдовы.
Стать участником акции очень просто: надо всего лишь собрать монетки, залежавшиеся в карманах и кошельках, в сумках или шкафчиках, и принести их по одному из трех адресов, в которых установлены боксы для сбора монет. · Организатор мероприятия: Благотворительный магазин «Mesto». · Бенефициар акции: Общественная организация «Viața fără leucemie». · Партнеры акции: Showroom «Julia Allert», представительство «Greenway» в Молдове и компания «Tromigou».
«На протяжении восьми лет акцию «Жизнь — не мелочь» проводили наши друзья из организации «Salvați Viața». Эта акция узнаваема, она объединяет тысячи людей. С этого года мероприятие организует благотворительный магазин «Mesto». Поскольку акция пройдет в канун зимних праздников — время чудес и сбывшихся желаний, мы предлагаем собрать средства на новогодние подарки детям с онкозаболеваниями. Сейчас им особенно нужна вера в то, что чудеса случаются, а заветные желания — сбываются. Ведь все ресурсы семей, в которых болеют детки, уходят на лечение… Но мы уверены, что классные подарки под елочку обязательно поднимут дух, оптимизм, настроение и будут иметь волшебную, даже целительную силу для этих детей! Эта акция также напомнит нам о ценности маленьких поступков и силе добрых намерений», — говорит Инга Бостан, администратор магазина «Mesto».
Собранные монеты будут переданы Ассоциации «Viața fără leucemie» - ассоциация родителей, чьи дети прошли через трудности лечения онкозаболеваний. Организация приобретет подарки, о которых мечтают маленькие пациенты детских онкологических отделений.
«Примерно 40 ребят проведут в этом году зимние праздники в больничных стенах. Конечно, их самое заветное желание — быть здоровыми и вернуться домой! Но каждый из них мечтает об особенном подарке от Деда Мороза. Мы надеемся, что в рамках акции «Жизнь — не мелочь» все новогодние мечты наших подопечных деток удастся исполнить», - говорит Наталья Вылку-Бажурян, председатель Ассоциации «Viața fără leucemie».
МОНЕТЫ МОЖНО ПРИНОСИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ В КИШИНЕВЕ:
· ул. А.Руссо 15, понедельник-суббота — 10:00-19:00 (воскресенье — до 16.00)
(Благотворительный магазин «MESTO»)
· ул. М. Эминеску 39, ежедневно с 10:00 до 20:00 (Showroom «JULIA ALLERT»)