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В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине

Факельное горение газового фонтана буровой скважины происходит на Таллинском месторождении - 2 в Оренбургской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли на площади 100 кв. м, высота факела - 25 м", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, сообщает ТАСС.

В ЕДДС Грачевского района сообщили, что в результате происшествия пострадал мужчина. "Пострадал один человек - работник [месторождения], он госпитализирован с термическими ожогами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибших нет. В МЧС по региону отметили, что пострадавший 1993 года рождения получил ожоги 3% кистей рук, его доставили в хирургическое отделение Грачевской районной больницы.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области". К тушению пожара привлечены 50 человек и 14 единиц техники, добавили в МЧС России.

Возгорание на месторождении не представляет опасности для местного населения, сообщил ТАСС глава Грачевского района Олег Свиридов, который выехал на место происшествия. "Опасности нет, у нас все далеко отсюда. Населенный пункт далеко", - сказал он. По его словам, работники покинули объект.

По предварительным данным, бригада бурила новую скважину, вели разведку. Представителей компании пока нет на месте, уточнил Свиридов. К месту происшествия выехали специализированные бригады из Оренбурга и Бугуруслана для тушения подобного вида возгораний, поскольку тушение водой малоэффективно, добавил он. "Прорабатывается вопрос с ВНИИПО МЧС России о выделении защитных экранов для работы ствольщиков", - уточняется на сайте ГУ МЧС России по региону.

Правительство Оренбургской области взяло на контроль ситуацию с пожаром. По предварительной информации региональных властей, скважина принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" (Самара). При этом в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России говорится, что объект принадлежит ООО "Отрадное".

Таллинское месторождение находится в 5 км от села Таллы.
tass.ru
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