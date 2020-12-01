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Додон пригласил Санду обсудить проведение досрочных выборов парламента

Додон пригласил Санду обсудить проведение досрочных выборов парламента

Необходимо согласовать их дату и совместные действия на этот счет, указал действующий президент Молдовы.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон отклонил требование оппозиции отправить в отставку правительство Иона Кику, чтобы добиться роспуска нынешнего состава парламента. В интервью молдавскому телеканалу N4 он заявил, что вопрос досрочных выборов должен обсуждаться на переговорах между двумя крупнейшими партиями, которые имеют шансы пройти в следующий парламент, сообщает tass.ru

"Решение о досрочных выборах должно быть принято в ходе переговоров между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партией действия и солидарности [во главе с Майей Санду]. Необходимо согласовать дату досрочных выборов и совместные действия на этот счет", - сказал Додон. Он объяснил, что ПСРМ, неформальным лидером которой он является, и партия Санду смогут заблокировать работу парламента, после чего президент Санду сможет подписать указ о роспуске законодательного органа.

Со своей стороны Додон заверил, что ПСРМ сделает все, чтобы досрочные выборы прошли осенью 2021 года.

В нынешнем составе парламента ПСРМ располагает 37 мандатами из 101. У фракции проевропейской Партии действия и солидарности - 15. Проевропейские оппозиционные партии обсуждают возможность отставки сформированного ПСРМ правительства Иона Кику, но у них нет для этого необходимого числа голосов.

Отставка кабмина с большой долей вероятности может привести к роспуску парламента, а этого не хотят многие депутаты. По закону правительство не обязано уходить в отставку при вступлении в должность нового президента. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря, а инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.

tass.ru
  • Сегодня, 08:22
  • DTV
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