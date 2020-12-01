Dnestr.TV

 
0

Акции Facebook, Tesla и Microsoft допущены к обращению в Украине

Акции Facebook, Tesla и Microsoft допущены к обращению в Украине

Акции шести известных мировых компаний Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции компаний Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, пишет korrespondent.net ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Такое решение НКЦБФР приняла во вторник, 8 декабря.

Также в Украине допущены к обращению инвестиционные паи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Напомним, что стоимость Tesla впервые поднялась выше $500 млрд. Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в $543,17 за акцию.

Добавим, в Китае резко упали акции техногигантов после антимопольного постановления. Власти намерены ввести новые правила, направленные на сдерживание монополизма интернет-компаний.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна