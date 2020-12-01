Акции шести известных мировых компаний Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к обращению в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции компаний Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, пишет korrespondent.net ссылаясь на Интерфакс-Украина.
Такое решение НКЦБФР приняла во вторник, 8 декабря.
Также в Украине допущены к обращению инвестиционные паи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.
Напомним, что стоимость Tesla впервые поднялась выше $500 млрд. Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в $543,17 за акцию.
Добавим, в Китае резко упали акции техногигантов после антимопольного постановления. Власти намерены ввести новые правила, направленные на сдерживание монополизма интернет-компаний. korrespondent.net