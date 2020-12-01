По поручению Президента ПМР пенсионеры получат российскую доплату к пенсии за неохваченный выплатами период 2020 года в течение текущего месяца
В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи, сообщил Глава государства в ходе рабочего совещания с Руководителем Администрации Президента ПМР, сообщает пресс-служба главы государства.
Средства предназначены для доплат пенсионерам. Размер выплаты остался прежним – 150 приднестровских рублей. Деньги должны быть выданы получателям до наступления новогодних каникул, подчеркнул Президент. Вадим Красносельский поручил незамедлительно приступить к решению организационных вопросов. president.gospmr.org