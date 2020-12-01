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Пенсионеры получат российскую доплату к пенсии за неохваченный выплатами период 2020 года

Пенсионеры получат российскую доплату к пенсии за неохваченный выплатами период 2020 года

По поручению Президента ПМР пенсионеры получат российскую доплату к пенсии за неохваченный выплатами период 2020 года в течение текущего месяца

В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи, сообщил Глава государства в ходе рабочего совещания с Руководителем Администрации Президента ПМР, сообщает пресс-служба главы государства.

Средства предназначены для доплат пенсионерам. Размер выплаты остался прежним – 150 приднестровских рублей. Деньги должны быть выданы получателям до наступления новогодних каникул, подчеркнул Президент. Вадим Красносельский поручил незамедлительно приступить к решению организационных вопросов.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 14:20
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