В Рыбнице задержана группа парней, подозреваемых в хищении имущества 54-летнего участника боевых действий в Приднестровье. Среди пропавшего – пять юбилейных медалей, в том числе и за отражение вооружённой агрессии защитниками независимости ПМР, а также и нагрудный знак «Крест Гвардейской славы».
Всё произошло вечером 29 ноября. Трое приятелей, встретив на улице знакомого, провели его домой. Находясь в квартире потерпевшего, вместе выпили. Под действием горячительных напитков одному из подростков не понравилась фраза, брошенная в его адрес хозяином. Возник кофликт, который перерос в драку. Из-за полученных травм мужчина потерял сознание. Когда пришёл в себя, обнаружил пропажу наград с парадного кителя. Не доставало ещё пары кроссовок и батника. На следующий день горожанин обратился за помощью к медикам и написал заявление в милицию, передает пресс-центр МВД ПМР.
В результате проведённых розыскных мероприятий оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались состоящие на учёте в ИДН подростки, двум из которых – 16 и третьему – 17 лет. Несовершеннолетние были взяты под стражу 7 и 8 декабря.
В отношении подозреваемых территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Часть похищенного найдена и возвращена законному владельцу. Проверяется причастность молодых людей к аналогичным преступлениям. mvdpmr.org