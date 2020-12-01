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В Рыбнице подростки украли у защитника ПМР его награды

В Рыбнице подростки украли у защитника ПМР его награды

В Рыбнице задержана группа парней, подозреваемых в хищении имущества 54-летнего участника боевых действий в Приднестровье. Среди пропавшего – пять юбилейных медалей, в том числе и за отражение вооружённой агрессии защитниками независимости ПМР, а также и нагрудный знак «Крест Гвардейской славы».

Всё произошло вечером 29 ноября. Трое приятелей, встретив на улице знакомого, провели его домой. Находясь в квартире потерпевшего, вместе выпили. Под действием горячительных напитков одному из подростков не понравилась фраза, брошенная в его адрес хозяином. Возник кофликт, который перерос в драку. Из-за полученных травм мужчина потерял сознание. Когда пришёл в себя, обнаружил пропажу наград с парадного кителя. Не доставало ещё пары кроссовок и батника. На следующий день горожанин обратился за помощью к медикам и написал заявление в милицию, передает пресс-центр МВД ПМР.

В результате проведённых розыскных мероприятий оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались состоящие на учёте в ИДН подростки, двум из которых – 16 и третьему – 17 лет. Несовершеннолетние были взяты под стражу 7 и 8 декабря.

В отношении подозреваемых территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Часть похищенного найдена и возвращена законному владельцу. Проверяется причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:01
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