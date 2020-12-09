Dnestr.TV

 
0

Утвержден новый состав делегации Молдовы в ОКК

Утвержден новый состав делегации Молдовы в ОКК

Правительство РМ на сегодняшнем заседании утвердило новый состав делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Ее возглавит Ион Солоненко, старший консультант Бюро по реинтеграции Госканцелярии, передает moldpres.md.

Согласно информационной записке к проекту, правительство утвердило номинальный состав молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии, чтобы обеспечить выполнение Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе (подписано 21 июля 1992 г.)

Согласно ее положению, делегация Республики Молдова в ОКК не имеет юридического лица, действует постоянно в целях обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, соглашений о выводе вооруженных сил и других формирований, военной техники и вооружений, постоянное наблюдение за ситуацией в Зоне безопасности, а также содействие мирному урегулированию и политическим путем конфликта.

В состав делегации входят глава делегации, члены и эксперты с постоянным статусом, которые представляют центральные органы власти в соответствии со сферами компетенции. Свою деятельность в составе делегации они осуществляют, участвуя в рабочих встречах, составляя документы и выполняя другие действия, предусмотренные положением.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе Республики Молдова".
moldpres.md
  • Сегодня, 19:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна