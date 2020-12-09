Правительство РМ на сегодняшнем заседании утвердило новый состав делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Ее возглавит Ион Солоненко, старший консультант Бюро по реинтеграции Госканцелярии, передает moldpres.md.
Согласно информационной записке к проекту, правительство утвердило номинальный состав молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии, чтобы обеспечить выполнение Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе (подписано 21 июля 1992 г.)
Согласно ее положению, делегация Республики Молдова в ОКК не имеет юридического лица, действует постоянно в целях обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, соглашений о выводе вооруженных сил и других формирований, военной техники и вооружений, постоянное наблюдение за ситуацией в Зоне безопасности, а также содействие мирному урегулированию и политическим путем конфликта.
В состав делегации входят глава делегации, члены и эксперты с постоянным статусом, которые представляют центральные органы власти в соответствии со сферами компетенции. Свою деятельность в составе делегации они осуществляют, участвуя в рабочих встречах, составляя документы и выполняя другие действия, предусмотренные положением.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе Республики Молдова". moldpres.md